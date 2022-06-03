София, 3 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В рамках болгарского общенационального проекта «Здоровье детей» 4 июня нынешнего года в Центральной университетской клинической больнице (ЦУКБ) им. Пирогова в столице Болгарии Софии пройдет масштабная акция по бесплатному медицинскому обследованию детей и подростков. Об этом 3 июня сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, к соответствующему мероприятию привлечены лучшие педиатры, хирурги, кардиологи, офтальмологи, терапевты и другие специалисты.

«Мы планируем осмотреть в профилактических целях несколько тысяч маленьких пациентов, — подчеркнул заведующий отделением детской хирурги ЦУКБ Стефан Стойлов. — В дальнейшем подобные осмотры должны стать регулярными».

Напомним, международные эксперты отметили рост инфекционных и хронических заболеваний детей в Болгарии. Ранее ЮНИСЕФ запустил бесплатное приложение для родителей по профилактике детских болезней.