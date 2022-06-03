Казань, , 11:32 — REGNUM В Татарии за минувший сутки подтвердили 114 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 116 человек. В стационары с ковидом госпитализировали за последние 24 часа 74 пациента, сообщает 3 июня общероссийский оперативный штаб.

Лаборатория

Всего в регионе зарегистрировано 150 426 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 145 754 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписали 89 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии всего провели более 6,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа.

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