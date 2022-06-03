Донецк, 3 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики в результате совместных действий с ВС России отразили попытку прорыва украинских боевиков в районе населенного пункта Новгородское, уничтожены до 20 боевиков. Об этом сообщает 3 июня Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе н. п. Новгородское. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до 20 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, мощным огневым воздействием подавлена огневая точка ВСУ в районе Торецка.

«Понеся значительные потери, враг отступил на ранее занимаемые позиции», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.