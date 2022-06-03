Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбургской области 3 июня губернатор Денис Паслер запустил новую очередь производства строительной извести на Новотроицком содовом заводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Новотроицкий содовый завод nspltd.ru

Сегодня расширено производство извести. Осуществлён запуск второй вращающейся печи. Первая печная очередь начала работать в конце 2019 года. Новый продукт высокого качества получают из известняка мелкой фракции, который образуется при производстве соды. Остатки сырья загружают в новую вращающуюся печь обжига, на выходе получается продукт с новыми качествами.

Как отмечает директор ООО «НСЗ» Евгений Кошкин, новотроицкая известь с фракционным составом 10–40 мм пользуется особым спросом в металлургии и строительстве. На предприятии открыты 20 новых рабочих мест со средней зарплатой 45 тыс. рублей. Инвестиции в проект превысили 120 млн рублей. Завод планирует окупить затраты за восемь месяцев. С запуском второй очереди объёмы производства извести вырастут до 400 тонн в сутки. Мощность составит 140 тысяч тонн в год.

«Девятью предприятиями — резидентами Новотроицкого ТОСЭР создана почти 1000 рабочих мест, привлечено более 5 млрд рублей инвестиций. Многие компании расширяют свои производства, видят в этом перспективы развития, и мы готовы помогать им развиваться. На поддержку региональной экономики выделено 2,6 млрд рублей», — отметил Денис Паслер.

Напомним, Новотроицкий содовый завод начал работать осенью 2019 года. Помимо 90 тысяч тонн строительной извести в год здесь выпускают более 100 тысяч тонн кальцинированной соды и химически осажденного мела, 140 тысяч тонн строительных смесей на основе гипса — штукатурку, шпаклёвку и алебастр. Предприятие применяет усовершенствованную технологию безотходного производства кальцинированной соды.