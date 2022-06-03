Анкара, 3 июня, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На севере Сирии жители готовятся к новой битве. В то время как внимание всего мира приковано к Украине, лидер Турции говорит, что планирует крупную военную операцию с целью оттеснить бойцов сирийских курдов и создать давно обещанную буферную зону в приграничном районе, сообщает 3 июня Associated Press.

Msb.gov.tr Самоходные артиллерийские установки (САУ) турецкой армии

Напряженность высока. Едва ли день проходит без перестрелок между поддерживаемыми США бойцами сирийских курдов, турецкими силами и поддерживаемыми Турцией боевиками сирийской оппозиции.

Аналитики говорят, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует события на Украине для продвижения своих собственных целей в соседней Сирии — даже прибегая к возможности Турции наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО как к потенциальному рычагу давления.

Однако крупная операция сопряжена для Анкары с рисками и осложнениями, грозящими нарушить связи Турции как с США, так и с Россией. Кроме того, это может вызвать новую волну беженцев из опустошенного войной региона, где все еще скрываются исламские радикальные группировки.

Ранее Эрдоган изложил план по созданию буферной зоны глубиной 30 км вдоль южной границы Сирии. Эрдоган хотел создать эту зону еще в 2019 году, но добиться этого тогда военным силам не удалось.

Аналитики утверждают, что Эрдоган, вероятно, видит удобное стечение как международных, так и внутренних обстоятельств, которые делают момент подходящим для военной операции в Сирии. Россия озабочена операцией на Украине, а американцам нужно, чтобы Эрдоган снял возражения против расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции.

«Они (турки) чувствуют, что могут попытаться добиться уступок от Запада», — говорит глава исследовательского отдела Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Аарон Стайн.

Наступление в Сирии также может быть использовано для сплочения турецких избирателей в то время, когда экономика страны находится в упадке, а инфляция достигла 73,5%. В 2023 году Турции предстоят президентские и парламентские выборы, и предыдущие вторжения в Сирию против курдских сил усиливали поддержку Эрдогана на прошлых голосованиях.