Луганск, 3 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Полицейские из Санкт-Петербурга приняли участие в акции по сдаче крови и стали донорами крови в Луганске (ЛНР), рассказали 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Полицейские из Петербурга стали донорами крови в Луганске

Более 60 полицейских из Санкт-Петербурга, находящиеся в служебной командировке в Луганской Народной Республике, добровольно сдали кровь в республиканской больнице Луганска.

«В ней проходят лечение раненные участники специальной военной операции», — отметили в Главке МВД.

Отметим, сводный отряд петербургских полицейских в Луганске с 8 мая помогает коллегам из ЛНР обеспечивать общественный порядок на мероприятиях и охранять объекты культурного наследия республики.