Пенза, , 11:26 — REGNUM В Пензенской области после COVID-19 за сутки выписали 33 пациента. С начала пандемии выздоровел 180 561 человек, приводит данные по состоянию на 3 июня общероссийский оперативный штаб.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Всего по области зарегистрировано 186 942 случая заражения коронавирусом, в том числе 40 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5909 человек, за сутки умерли двое инфицированных.

В стационары области 2 июня госпитализировали 31 ковид-пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в местах массового пребывания граждан использование индивидуальных средств защиты рекомендовано беременным женщинам, жителям старше 60 лет, гражданам с хроническими заболеваниями.

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