Москва, 3 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Наводчик артиллерии украинских вооруженных формирований был задержан военнослужащими Росгвардии на территории Харьковской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.

rosgvard.ru Росгвардия

«В ходе проведения специального адресного мероприятия военнослужащие отряда спецназа Росгвардии задержали мужчину 1975 года рождения, который участвовал в военных действиях на стороне ВСУ на Донбассе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время проверки оперативной информации спецназом Росгвардии был установлен адрес места проживания активного участника боевых действий, который после этого был задержан.

Кроме этого, отмечается, что при проверке было выяснено, что мужчина с 2018 года состоял в артиллерийском подразделении украинских боевиков в должности старшего наводчика 122-мм САУ-2С1 «Гвоздика» и принимал участие в боевых действиях в районе Северодонецка, Константиновки и Волновахи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован воевавший на стороне ВСУ французский наемник.