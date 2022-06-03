Москва, , 11:25 — REGNUM Наиболее посещаемыми в 2021 году туристами в России стали национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани, передают РИА Новости со ссылкой на данные Минприроды РФ.

Карелия, водопад Кивач © Светлана Макарова

Также в лидерах по посещаемости оказались нацпарк «Красноярские Столбы» в Красноярском крае, «Куршская коса» в Калининградской области, «Таганай» в Челябинской области, «Плещеево озеро» в Подмосковье, «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии и «Кивач» в Карелии.

В 2020–2021 гг. посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32% и составила 10,6 млн человек. Минприроды прогнозируют РФ рост посещаемости нацпаркох в 2022 году на 20%, до 12 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия активно участвует в создании геопарков — уникальных ландшафтных территорий, которые позволяют проследить геологическую историю Земли.

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