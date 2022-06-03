Чебоксары, 3 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Чебоксарах продолжаются разбирательства в причинах срыва графика реконструкции улицы Гражданская, где после закрытия выезда из района стали образовываться километровые пробки. Общественники полагают, в частности, что нарушены требования проектной документацией по организации производства, а работы приостанавливаются из-за непроработанного проекта в связи с расположением коммуникаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в чувашском региональном штабе ОНФ по итогам выезда на место реконструкции. В администрации Чебоксар, в свою очередь, поясняют, что отдельные застройщики и владельцы инженерных коммуникаций не всегда вносили данные о своих сетях в дежурный план города, в результате сейчас выявляются неучтённые сети.

https://onf.ru/ Ремонт улицы Гражданская в Чебоксарах: коммунальные сети

Общественники констатируют, что чебоксарцы «с энтузиазмом» восприняли решение о реконструкции улицы Гражданская и «с пониманием отнеслись» к предстоящим транспортным неудобствам, однако «временные трудности затянулись». Отставание от графика превышает шесть месяцев. Для форсирования работ вынужденно закрыли движение по Гражданской и часть «кольца», что привело к километровым пробкам при выезде из района.

После выезда на место ремонта «фронтовики» выделили ряд причин, которые привели к последующим проблемам. По мнению общественников, строители нарушили требования проектной документацией по организации производства.

«Согласно ей, этапы реконструкции дороги и кольцевой развязки должны была проводиться в их линейной очерёдности. Подрядчик же, не выполнив в полном объёме первый этап работ, приступил параллельно к работам второго этапа. Таким образом, полностью заблокировал автопотока дорогу и часть развязки. […] Кроме того, даже сейчас, когда отставание от графика работ составляет полгода, ни на дороге, ни на «кольце» почти нет техники и людей, хотя фронт для работ огромен», — говорится в сообщении регионального штаба ОНФ по итогам майского выезда.

«Фронтовики» также полагают, что заказчик в лице мэрии Чебоксар «виноват не меньше исполнителя», ссылаясь на непроработанную проектно-сметную документацию в части инженерных сетей:

«То на месте земляных работ вдруг выявляются необозначенные на проекте реконструкции коммуникации, то выясняется, что линия прокладки опор контактной сети совмещена с линией светофорных стоек, то проектируемый тротуар проходит через территорию школы».

Общественники солидарны с властями, которые предлагают перейти на двухсменный режим работы, в том числе предусмотрев возможность трёхсменного графика. И сосредоточить на данном участке как можно больше дорожных рабочих и других специалистов.

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В мэрии Чебоксар, в свою очередь, напоминают, что вопросы расположения инженерных коммуникаций не раз обсуждались с ресурсоснабжающими организациями, в том числе прокуратура вносила предостережения в адрес сетевых компаний.