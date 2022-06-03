Саратов, , 11:23 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 3 июня всего зарегистрировано 252 742 случая заражения коронавирусом, за сутки подтвердили еще 88 тестов. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

В госпитале Александр Куликов © ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 245 690 человек, из них 93 — за сутки.

В ковид-госпитали за прошедший день доставили 54 пациента. По данным облминздрава, на стационарном лечении находится 341 пациент, на амбулаторном — 829.

Скончался от последствий заражения коронавирусом 5971 человек, за сутки умерли двое инфицированных.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области иммунизацией против коронавируса охвачен 71% взрослого населения.

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