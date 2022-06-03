Кострома, , 11:30 — REGNUM Костромское авиапредприятие увеличило количество рейсов в Санкт-Петербург с 3 до 5 раз в неделю. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Самолёт «Костромского авиапредприятия» Наталья Диева © ИА REGNUM

Теперь рейсы в прямом и обратном направлениях будут совершаться каждый день со вторника по пятницу и в воскресенье. Количество перелётов выросло из-за отмены сообщения по маршруту Кострома-Анапа.

Кроме этого с 3 июня открывается сообщение с Казанью. Вылеты будут осуществляться по пятницам чётных недель и понедельникам нечётных недель.

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