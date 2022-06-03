Лима, 3 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Перуанское правительство и шесть общин, которые блокируют крупный медный рудник, требуя от корпораций выполнения своих обязательств, выразили готовность к переговорам для преодоления конфликта. Об этом пишет Prensa Latina.

Alex Proimos Полицейские в Перу

Министр внутренних дел Перу Димитри Сенмаче заявил, что правительство отдает приоритет диалогу, поэтому Совет министров обсудит его 4 июня, и отметил, что на заседании должно быть принято решение о том, чтобы положить конец конфликту.

Между тем, лидеры общин Чоакире, Чилья, Фуэрабамба, Уанкуире и Пумамарка, конфликтующих с компанией MMG Las Bambas, заявили на пресс-конференции, что они хотят диалога с правительством и с компанией. Представители коренного населения подтвердили, что переговоры обусловлены отменой правительством чрезвычайного положения, введенного в этом районе и включающего специальные меры по поддержанию общественного порядка.