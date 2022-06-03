Брюссель, , 11:22 — REGNUM Европейский союз 3 июня окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций.

Евросоюз

В новый пакет ограничительных мер вошёл отказ стран Евросоюза от поставок российской нефти в течение полугода, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю.

От системы SWIFT отключат российские банки — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

Также будет установлен запрет на вещание в ЕС ряда ведущих российских телеканалов — «Россия», «РТР Планета», «Россия 24», «ТВЦ-Международный». При этом сотрудникам каналов разрешено продолжить работу на территории союза.