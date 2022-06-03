Уфа, , 11:26 — REGNUM Гости из 11 зарубежных стран прибыли на IV Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» в башкирский город Сибай. Об этом 3 июня сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, давая старт работе этого форума.

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Деловая программа данного форума нацелена на обсуждение актуальных вопросов развития экономики, обмен опытом работы предприятий в современных условиях и поддержку реализации на территории Башкирии новых инвестиционных проектов.

Хабиров приветствовал гостей из 61 региона России и 11 зарубежных стран: Белоруссии, Казахстана, Турции, Италии, Франции, Иордании, Австрии, Ливана, Болгарии, США и Узбекистана.

«В современных условиях проведение инвестсабантуя — это важный шаг в развитии республики. Наш регион — сильный и надёжный партнёр. И инвесторы проявляют к Башкирии большой интерес», — приводит пресс-служба слова главы республики.

Он напомнил, что 3 июня на площадке форума пройдет много интересных мероприятий и выказал уверенность, что участники инвестсабантуя найдут здесь новых партнёров.

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