Санкт-Петербург, 3 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» получил на вечное хранение чемпионский кубок Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Fc-zenit.ru Зенит

«Сине-бело-голубые выиграли трофей нового образца в третий раз подряд, заслужив это право», — говорится в сообщении.

Согласно регламенту РПЛ, команда, ставшая чемпионом России три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок на вечное хранение. В этом случае лига изготавливает новый трофей.

Отметим, что в 2019 году «Зенит» получил на вечное хранение чемпионский кубок старого образца. Тогда клуб выиграл российское первенство в пятый раз в своей истории.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Зенит» досрочно стал чемпионом России, в первенство в четвёртый раз подряд.

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