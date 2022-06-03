Баку, 3 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией были обстреляны с армянской стороны. Ереван пытается обострить ситуацию, говорится в опубликованном 3 июня сообщении минобороны Азербайджана.

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В Баку заявили, что подразделения армянских вооружённых сил вечером 2 июня и ночью 3 июня обстреляли из гранатомётов и крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Йеллидже в Кельбаджарском районе.

Военные Азербайджана «приняли адекватные ответные меры». Потерь с азербайджанской стороны нет.

«Армянская сторона с целью отвлечения внимания общественности страны от внутренних процессов пытается обострить ситуацию на госгранице, используя крупнокалиберное оружие», — заявили в минобороны Азербайджана и возложили на Ереван «всю ответственность за последствия провокаций».

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана произошли в ноябре 2021 года в приграничных районах Сюникской области Армении, после чего стороны добились нормализации ситуации. Тем не менее, на этом направлении границы время от времени происходят инциденты.

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