Омск, 3 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Омске суд с участием присяжных заседателей вынес приговор двоим мужчинам, убившим прохожего. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в областном следственном управлении СКР.

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20-летний и 33-летний омичи признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Установлено, что в ночь на 9 марта 2021 года двое пьяных омичей на улице СибНИИСХоз вступили в конфликт и причинили телесные повреждения ранее незнакомому 30-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте спустя непродолжительное время.

Присяжные заседатели вынесли вердикт о виновности злоумышленников. Первомайский районный суд Омска вынес приговор, назначив мужчинам наказание в виде девяти и одиннадцати лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани пенсионер напал на сотрудников правления садового товарищества. Один человек убит, двое ранены.

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