София, , 11:15 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбу с организованной преступностью Болгарии, в столице страны Софии по подозрению в незаконном сбыте предметов старины задержаны четыре местных жителя. Об этом 3 июня сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительной информации, указанные лица пытались продать несколько монет времен Римской империи и античные золотые украшения. Предполагается, что в разное время эти предметы были обнаружены подозреваемыми в ходе нелегальных археологических раскопок.

Ведется следствие. Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит крупный штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.