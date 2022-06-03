Донецк, 3 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем 3,7 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 33,3 тысячи боеприпасов. Об этом 3 июня сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За 107 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3714 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 3407. Всего противником выпущено 33 384 боеприпаса различного калибра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число входит 28 ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», 14 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч», 39 ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 5591 ракета из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР.