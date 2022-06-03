Тбилиси, , 11:15 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили не будет менять свою позицию и не собирается помиловать осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом она заявила в эфире телеканала «Палитраньюс».

Арест Михаила Саакашвили Police.ge

Глава республики отметила, что ранее уже помиловала представителей оппозиции, совершивших преступления. К этому призывали для снижения накала противостояния между оппозицией и правящей партией «Грузинская мечта».

«Вы знаете грузинское общество, знаете, что это будет одним из самых острых вопросов. Я уже трижды помиловала людей, чтобы снизить поляризацию, и тогда результат не был достигнут. В этом случае мнения в народе выражены гораздо сильнее», — сказала Зурабишвили.

Напомним, Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году незадолго до окончания его президентского срока. Вскоре на родине в его отношении возбудили уголовные дела. Его заочно признали виновным за приказ организовать избиение депутата, а также за помилование в обход процедуры осужденных за убийство. Также Саакашвили обвиняют в растрате средств на содержание президента и за приказ о жёстком разгоне протестного митинга оппозиции.

Экс-президент тайно вернулся в Грузию и был задержан 1 октября. Политика поместили в тюрьму и в его отношении возбудили ещё одно уголовное дело — за нарушение государственной границы.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о нечеловеческом обращении с Саакашвили назначили новые экспертизы