Воронеж, 3 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Ещё 23 человека с заражением коронавирусом госпитализированы в Воронежской области, данные за сутки 3 июня опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 2 июня, сообщалось о госпитализации 37 воронежцев с COVID-19.

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Подтверждено в регионе 157 новых случаев заражения, это на 16 меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 170 человек, один воронежец с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался.

В Воронежской области с начала пандемии официальное подтверждение получили 385 514 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после вокида 375 516 воронежцев, 8 303 жителя скончались.