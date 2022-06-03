Париж, , 11:13 — REGNUM В Харьковской области ликвидирован воевавший на стороне ВСУ французский наемник, передает радиостанция Europe 1.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что наемник получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Это первый французский наемник, убитый с начала военной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили сотни иностранных наемников на Украине в местах прохождения ими подготовки, а также уничтожили большую часть зарубежных наемников из-за низкого уровня их подготовки.

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