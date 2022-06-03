Париж, 3 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Харьковской области ликвидирован воевавший на стороне ВСУ французский наемник, передает радиостанция Europe 1.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что наемник получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Это первый французский наемник, убитый с начала военной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили сотни иностранных наемников на Украине в местах прохождения ими подготовки, а также уничтожили большую часть зарубежных наемников из-за низкого уровня их подготовки.

Читайте также: В МО РФ рассказали об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине