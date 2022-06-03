Кито, , 11:13 — REGNUM Власти муниципалитета Кито в Эквадоре запретили ношение и продажу холодного оружия, а также употребление алкогольных напитков в общественных местах. Об этом пишет Prensa Latina.

Холодное оружие

Мера была одобрена столичным советом на заседании, созванном мэром Сантьяго Гуардерасом, после неудачной попытки рассмотреть этот вопрос ранее из-за отсутствия кворума.

С помощью этого постановления, одобренного на втором и последнем обсуждении, власти планируют наказывать нарушителей правил и остановить растущую опасность в столице.

Новое постановление реформирует Муниципальный кодекс и устанавливает штраф в размере 425 долларов для тех, кто носит холодное оружие в общественных местах.

По словам Гуардераса, в столичном округе больше не будет возможности носить ножи, отвертки и всевозможные предметы, используемые для того, чтобы подвергать опасности жизнь граждан.