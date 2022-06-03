Сан-Матео, США, 3 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Разработчики Horizon Forbidden West анонсировали масштабное обновление игры в рамках трансляции PlayStation State of Play. Ролик был опубликован 3 июня на портале IGN.

Скриншот из игры Horizon: Forbidden West Horizon Forbidden West

Студия Guerrilla Games объявила, что добавила в игру New Game+, который позволяет геймерам, уже прошедшим основную кампанию Horizon Forbidden West, начать всё заново с имеющимся снаряжением. Кроме того, с релизом патча игра получила режим, который повышает её производительность на консолях PS5 и PS4 Pro, возможность перераспределения очков навыков, а также режим повышенной сложности. Полный список изменений компания опубликовала на форуме Reddit.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, поклонники игр Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West выбрали идеальную актрису на роль в будущем сериале на основе франшизы. Производством шоу занимается онлайн-кинотеатр Netflix.