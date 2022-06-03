Альметьевский район, Татарстан, 3 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Татарии в отношении главного архитектора исполкома Альметьевского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По информации следственного управления СКР по РТ, подозреваемый задержан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый предложил директору одной из фирм передать 130 тыс. рублей за согласование эскизного проекта строящегося офисного здания по улице Тюленина. По указания подозреваемого, чтобы передаче средств предать законность, директор фирмы заключил фиктивный договор на оказание архитектурных услуг с индивидуальным предпринимателем, перечислив требуемую сумму. Затем деньги были переведены на счет подозреваемого, а индивидуальный предприниматель передал директору фирмы эскизный проект здания. При этом предприниматель не нуждался в нем, он уже имел подобный проект.

Как сообщало ИА REGNUM, в Альметьевском районе Татарии 58-летнюю главу сельского поселения подозревают в получении взятки. Как полагает следствие, в 2021 году она угрожала созданием препятствий в работе директору одной из фирм, осуществляющей деятельность на территории поселения и общее покровительство.

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