Москва, 3 июня 2022, 11:12 — REGNUM В 2022 году в РФ точно не будет падения производства кондитерских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявила директор Союза «Сибирская Гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров», член «Партии роста» (Новосибирск) Наталья Пятых.

Линия по производству кондитерской продукции
Линия по производству кондитерской продукции
Cap.ru

«На сегодняшний день объемы производства кондитерских изделий восстановились. Все производители нашли альтернативы импортным ингредиентам, которые по каким-то причинам стали либо очень дорогими, либо не поставляются. Поэтому сырьевые компании, которые продают ингредиенты, говорят о том, что у них объемы продаж не снизились. Они на том же уровне, а за май, наверное, даже увеличились, — сказала Пятых. — Соответственно, по итогам 2022 года, мы точно не увидим уменьшения производства. Что касается экспорта, то да, были некие сложности с логистикой, но на данный момент 80% вопросов уже решены тем или иным способом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ситуация с ростом цен на кондитерские изделия и сужение ассортимента переориентирует российских потребителей на домашнюю кулинарию.

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