Москва, 3 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В 2022 году в РФ точно не будет падения производства кондитерских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявила директор Союза «Сибирская Гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров», член «Партии роста» (Новосибирск) Наталья Пятых.

Cap.ru Линия по производству кондитерской продукции

«На сегодняшний день объемы производства кондитерских изделий восстановились. Все производители нашли альтернативы импортным ингредиентам, которые по каким-то причинам стали либо очень дорогими, либо не поставляются. Поэтому сырьевые компании, которые продают ингредиенты, говорят о том, что у них объемы продаж не снизились. Они на том же уровне, а за май, наверное, даже увеличились, — сказала Пятых. — Соответственно, по итогам 2022 года, мы точно не увидим уменьшения производства. Что касается экспорта, то да, были некие сложности с логистикой, но на данный момент 80% вопросов уже решены тем или иным способом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ситуация с ростом цен на кондитерские изделия и сужение ассортимента переориентирует российских потребителей на домашнюю кулинарию.