Москва, , 11:11 — REGNUM Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар Pixabay.com

Канал отмечает, что тушение пожара начали производить с воздуха — в этой работе задействовали специальный вертолет.

Также SHOT обращает внимание на то, что огонь сумел быстро распространиться по всему фасаду здания в первые же минуты после возгорания.

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