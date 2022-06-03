3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что РФ готова нанести удары по центрам принятия решений, если Украина попытается применить по российской территории полученное от США вооружение.

Мирослава Романенко, , 11:35 — REGNUM Россия готова нанести удары по центрам принятия решений, если Украина попытается применить по российской территории полученное от США вооружение. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ракеты России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Заявление Медведева обсудили в мессенджере Telegram.

«Надо делать заранее, чтоб отбить желание», — написал Петр.

«Центр принятия решений — это Пентагон», — добавил N-E.

«Вашингтон и Лондон», — пишет Vida.

«Польша, готовься», — отреагировал Max.

«Давно пора. И по Лондону, и по Варшаве, и по Вашингтону», — добавил Балерио Н.

«Так вроде это уже раньше говорили», — задумался Роман Ф.

«Что значит, «если Киев использует эти системы?» Нет… США для музея поставляют оружие. Калибровать сразу, на подлете», — призвал Sergey.

«Может, уже не Киеву говорить, а Западу, — удар по логистике в Польше, например», — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Сколько недовольства в комментариях, а всё ведь просто — правительство РФ не хочет, чтобы противостояние вышло за рамки СВО и превратилось бы в полноценную войну. Я думаю, все прекрасно понимают, кто в ней выиграет. Но жертв среди мирного населения будет гораздо больше», — отметил Млечный Путь.

РСЗО США HIMARS Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho

«А чего ждут?» — недоумевает Konstantin.

«Интересно, а что бы американцы сделали, поставь мы вооружения их противнику?..» — спросил А. А.

«А зачем ждать? Работать надо на упреждение», — считает Alexey.

«Сначала испытывают терпение России, смотрят, как она грозит несколько раз, но ничего не делает. Дальше идёт расслабон — а, ничего не делают, значит, можно дальше наглеть. И вот на их расслабоне просыпается Россия. Именно такие картины я наблюдаю. А нервным, импульсивным, способным на необдуманные поступки в политике делать нечего. Это мы сейчас прекрасно наблюдаем на примере Европы с их санкционной истерией, когда слово не воробей и назад не вернёшь», — написала Svetlana.

«Надеюсь, украинцы услышали? Чтобы не орать: а нас за что?» — пишет UPD.

«Обещали за Донбасс ответить — пришли. Сказали, что ответим по центрам решения, значит ответим», — добавила Ekaterina.

«Это реально последнее предупреждение!» — подытожил Игорь.