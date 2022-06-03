Мирослава Романенко, 3 июня 2022, 11:35 — REGNUM Россия готова нанести удары по центрам принятия решений, если Украина попытается применить по российской территории полученное от США вооружение. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
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Заявление Медведева обсудили в мессенджере Telegram.
«Надо делать заранее, чтоб отбить желание», — написал Петр.
«Центр принятия решений — это Пентагон», — добавил N-E.
«Вашингтон и Лондон», — пишет Vida.
«Польша, готовься», — отреагировал Max.
«Давно пора. И по Лондону, и по Варшаве, и по Вашингтону», — добавил Балерио Н.
«Так вроде это уже раньше говорили», — задумался Роман Ф.
«Что значит, «если Киев использует эти системы?» Нет… США для музея поставляют оружие. Калибровать сразу, на подлете», — призвал Sergey.
«Может, уже не Киеву говорить, а Западу, — удар по логистике в Польше, например», — задался вопросом один из участников обсуждения.
«Сколько недовольства в комментариях, а всё ведь просто — правительство РФ не хочет, чтобы противостояние вышло за рамки СВО и превратилось бы в полноценную войну. Я думаю, все прекрасно понимают, кто в ней выиграет. Но жертв среди мирного населения будет гораздо больше», — отметил Млечный Путь.
«А чего ждут?» — недоумевает Konstantin.
«Интересно, а что бы американцы сделали, поставь мы вооружения их противнику?..» — спросил А. А.
«А зачем ждать? Работать надо на упреждение», — считает Alexey.
«Сначала испытывают терпение России, смотрят, как она грозит несколько раз, но ничего не делает. Дальше идёт расслабон — а, ничего не делают, значит, можно дальше наглеть. И вот на их расслабоне просыпается Россия. Именно такие картины я наблюдаю. А нервным, импульсивным, способным на необдуманные поступки в политике делать нечего. Это мы сейчас прекрасно наблюдаем на примере Европы с их санкционной истерией, когда слово не воробей и назад не вернёшь», — написала Svetlana.
«Надеюсь, украинцы услышали? Чтобы не орать: а нас за что?» — пишет UPD.
«Обещали за Донбасс ответить — пришли. Сказали, что ответим по центрам решения, значит ответим», — добавила Ekaterina.
«Это реально последнее предупреждение!» — подытожил Игорь.