Под Белгородом женщина погибла под колёсами трамвая
Старый Оскол, Белгородская область, 3 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Пенсионерка погибла под колёсами трамвая 3 июня в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
Дарья Драй ИА REGNUM
Трамвай
По предварительным данным, в 07:45 водитель трамвая на проспекте Угарова наехала на 65-летнюю женщину. Пенсионерка переходила пути и скончалась на месте происшествия.
В полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.