Старый Оскол, Белгородская область, 3 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Пенсионерка погибла под колёсами трамвая 3 июня в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

По предварительным данным, в 07:45 водитель трамвая на проспекте Угарова наехала на 65-летнюю женщину. Пенсионерка переходила пути и скончалась на месте происшествия.

В полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.