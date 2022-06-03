Донецк, 3 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:05 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель.