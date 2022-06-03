Москва, , 11:08 — REGNUM После двух сессий снижения индексы Уолл-стрит закрылись 2 июня вблизи сессионных максимумов, отыграв предыдущие потери и оказавшись на положительной территории на недельных графиках, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Уолл-стрит RMajouji

«Dow Jones и S& P 500 повысились на 1,33% и 1,84% соответственно, тогда как более волатильный и чувствительный к риску Nasdaq Composite подскочил на 2,69%.

Динамика подтверждает, что сейчас инвесторы позитивно реагируют на более слабые экономические данные, которые воспринимаются как сигнал о замедлении инфляции и, соответственно, более сдержанном поведении ФРС США.

Так, сосредоточившись на более скромных данных по занятости от ADP, участники рынка благополучно проигнорировали свежую порцию ястребиных комментариев от чиновников Центробанка.

Последовав примеру своих коллег, рынки Азии подросли на пятничной сессии. Региональные площадки торгуются в неполном составе — рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю национального праздника.

Вышедшая статистика показала, что деловая активность в сфере услуг Японии выросла в мае максимальными за шесть месяцев темпами, тогда как инфляция в Южной Корее продолжила рост, отметив максимумы более чем за десять лет. Nikkei 225 и Kospi выросли на 1,27% и 0,44% соответственно.

Сейчас внимание игроков переключается на ключевой отчет по занятости в США. Похоже, инвесторам сейчас не нужен сильный показатель, который послужил бы дополнительным аргументом в пользу агрессивного сворачивания стимулов ФРС.

Консенсус-прогноз предполагает, что рост занятости в несельскохозяйственном секторе замедлился в мае до 325 тыс. от 428 тыс. месяцем ранее.

Также ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, с 3,6% до 3,5%, а средние почасовые заработки должны увеличиться на 0,4% с 0,3% в апреле.

Если все три главных компоненты выйдут ниже прогнозов, доллар будет вынужден повсеместно отступить. В ходе торгов 2 июня индекс USD не сумел удержаться над уровнем 102.00 и остается под давлением 3 июня, рискуя протестировать следующую промежуточную поддержку в районе 101.50.

По сути, котировки вернулись к уровням открытия недели и сейчас рискуют завершить снижением третью торговую пятидневку подряд.

Впрочем, для перелома общего восходящего тренда потребуется реальное отступление Федрезерва от своих амбициозных планов ужесточения политики. Пока же видно, что Центробанк продолжает стоять на своем, ссылаясь на все еще опасно высокие темпы инфляции.

Иными словами, подтверждение достижения пика и последующего торможения роста потребительских цен станет той самой предпосылкой для утраты ключевого бычьего аргумента USD», — пояснил эксперт.

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