Вашингтон, 3 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Бывший исполнительный директор Disney спрогнозировал возвращение актёра Джонни Деппа к роли во франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом 3 июня пишет People.

NJM2010 Джонни Депп

Экс-директор компании считает, что после выигрыша в суде по делу против актрисы Эмбер Хёрд Деппа могут вновь утвердить на роль капитана Джека Воробья. «Я абсолютно уверен, что после вынесения приговора «Пираты» готовы к перезагрузке с Джонни. Потенциально может быть слишком много кассовых сборов с любимым персонажем, глубоко укоренившимся в культуре Disney», — объясняет бывший представитель студии.

Ранее Джонни Депп лишился ролей в кино, в том числе во франшизе «Пираты Карибского моря», а также рекламных контрактов. Это произошло в 2016 году после обвинений в насилии в его адрес со стороны бывшей жены Эмбер Хёрд.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня 2022 года Джонни Депп выиграл дело о клевете против Эмбер Хёрд. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу компенсацию в размере $10 млн, а также штраф в размере $5 млн.