Екатеринбург, 3 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла 2 июля на озере Малый Исток, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Группа подростков отдыхала на озере. Один из них после очередного прыжка не выплыл на поверхность водоёма. Вызванные на место спасатели приступили к поиску ребёнка. Им потребовалось два часа, чтобы обнаружить и поднять на берег тело подростка. Спасти екатеринбуржца было уже невозможно.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости купания только на предназначенных для этого пляжах. В таких местах организовано дежурство спасателей и есть необходимое оборудование для оказания первой медицинской помощи.