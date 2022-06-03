Москва, , 11:15 — REGNUM Приговор российского суда в отношении гражданина Узбекистана, признанного виновным в финансировании террористической группировки, вступил в законную силу. Иностранец проведёт восемь лет в колонии строгого режима, сообщает 3 июня Центр общественных связей ФСБ России.

Суд Sledcom.ru

Ранее 2-й Западный окружной военный суд признал Жавохира Эшонкулова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Иностранец финансировал организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эшонкулова в 2021 году задержали сотрудники ФСБ. С 2013 года этого человека разыскивали правоохранительные органы Узбекистана за причастность к вербовке и переправке боевиков в лагеря на территории Афганистана и Пакистана.

Российская сторона пыталась выдать задержанного Узбекистану, но эти попытки заблокировал Европейский суд по правам человека.

«Тем самым, Эшонкулов Ж. С. получил возможность находиться в России и продолжать противоправную деятельность ещё несколько лет», — отметили в ведомстве.

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