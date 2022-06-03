Гайнский район, Пермский край, 3 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Гайнском муниципальном округе почти трое суток искали 15-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По данным ведомства, в полицию обратилась жительница посёлка Красный Яр с заявлением об исчезновении дочери. Подросток ушёл из дома 31 мая.

На поиски были брошены силы правоохранителей, волонтёров. Обследовались дворы, прочесывались лесной массив и поля, опрашивались жители соседних деревень.

На исходе трёх суток поисков поздним вечером в 3,5 км от посёлка Красный Яр девочку обнаружили лежащей на лесной дороге. Ребёнка на вездеходе вывезли из леса. Сейчас подросток находится в больнице. Угрозы её жизни нет.