Калгари, Канада, , 11:06 — REGNUM Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер признан лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба НХЛ.

«Калгари Флэймз» (сс) mark6mauno

Отмечается, что на награду также претендовали исполняющий обязанности главного тренера «Флориды» Эндрю Брюнетт и наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан.

«Калгари» под руководством 63-летнего Саттера по итогам регулярного чемпионата выиграл Тихоокеанский дивизион, набрав 111 очков в 82 матчах. В плей-офф «Калгари» в первом раунде победил «Даллас Старз» (4:3), а во втором проиграл «Эдмонтон Ойлерз» (1:4).

Саттер возглавлял «Калгари» в 2002–2006 годах, а теперь работает с ней с 2020 года. Также он был тренером «Чикаго Блэкхоукс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз», с которым дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014).

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