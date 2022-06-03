Донецк, 3 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинских боевиков погиб мирный житель. Об этом 3 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Nslnr.su После обстрела

При обстреле города Горловка погиб мужчина, получила ранение женщина, рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СЦКК утром 3 июня украинские боевики несколько раз обстреляли Горловку из миномёта.