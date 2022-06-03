* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:05 — REGNUM В Афганистане Билал Фатих Сангин, командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроил гламурную церемонию своего второго бракосочетания и с праздничной стрельбой увёз невесту из провинции Вардак в Пактику. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Свадебный кортеж Пресс-служба Департамента ЗАГС Забайкальского края

Свадьба, о которой ходят слухи среди боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), показывает, что командиры группировки игнорируют приказы муллы Хайбатуллы.

В социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как колонна военной техники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следует за убранным цветами автомобилем, сопровождаемая праздничной стрельбой в воздух. После публикации видео среди боевиков движения и местных жителей поползли слухи о свадебной церемонии командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы никогда не видели таких пышных и экстравагантных свадеб в нашей местности», — сообщили Afghanistan International местные источники в провинции Вардак.

По словам местных жителей, церемония была очень масштабной, и на неё съехались талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из дальних районов.

Результаты бесед Afghanistan International с местными жителями, журналистами и рядом сторонников движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показывают, что эта дорогостоящая свадебная церемония — второй брак Билала Фатеха Сангина, члена «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники сообщили, что только за калым (выкуп) Билал заплатил семье невесты два миллиона афгани.

19 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали указ, приписываемый лидеру группировки Хайбатулле Ахундзада, о воздержании командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от многожёнства.

«Второй, третий и четвёртый брак из-за их высокой стоимости считаются прихотью и могут оказать негативное влияние на джихадистскую деятельность моджахедов», — говорится в указе.

Ряд сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили Afghanistan International, что командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игнорируют приказы муллы Хайбатуллы.

Местные жители рассказали, что колонна техники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с праздничной стрельбой сопровождала автомобиль Билала Фатиха от провинции Вардак до уезда Зирук провинции Пактика.

Знакомство Билала Фатиха с невестой

Летом 2020 года в ходе ожесточённых боев между афганскими правительственными силами и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Вардак был убит командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Сардар Вали Сахель.

Смерть Сардара Вали привлекла внимание многих боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они разместили его фотографии в своих профилях в «Твиттере» и мобильных приложениях.

Источники среди сторонников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что Билал Фатих обратил внимание на фотографии Сардара Вали и после взятия талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула решил посвататься к сестре убитого командира.

Семья невесты запросила два миллиона афгани калыма, и Билал согласился выплатить эту сумму.

Критика свадьбы командира «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) широко распространилась в социальных сетях. Многие из них заявили, что он «продал кровь мучеников». Тарик Хугиани, боевик талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал на своей странице в соцсети, что Билал Фатех перевёз в Пакистан и продал полтора грузовика с различным оружием и боеприпасами, чтобы оплатить свою свадьбу.

Источники в Кабуле сообщили Afghanistan International, что Билал также устроил в столице банкет для командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по случаю своей второй свадьбы.

Информированный источник в Южном Вазиристане сообщил, что Билал Фатих завладел почти 1200 единицами различного оружия после падения предыдущего правительства, которые он продал в Пакистане и купил недвижимость в Хайатабаде, пригороде Пешавара в Пакистане.

Билал и его отряды расквартированы в районе Вирджина уезда Зирук провинции Пактика.

«Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мулла Сангин

Мулла Сангин, брат Билала Фатиха Сангина, был одним из самых важных командиров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время войны в Афганистане. В 2011 году США объявили, что внесли муллу Сангина в чёрный список.

В сентябре 2013 года американские беспилотники нанесли удар по укрытию муллы Сангина в Северном Вазиристане на пакистанской территории и уничтожили его. После убийства муллы Сангина его место занял его брат Фарук Джан Задран.

Задран вскоре был убит в ходе боестолкновения с пакистанскими войсками в городе Мираншах, столице Северного Вазиристана, а командование его людьми перешло к Билалу Фатиху Сангину.

Источник информированный о «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил Afghanistan International, что Билал, вопреки подходу своих братьев, имел тесные отношения с пакистанской разведкой и перенёс свой штаб из Северного Вазиристана в Южный Вазиристан.

По словам источника, вместо того, чтобы назначить Билала на какую-нибудь должность, «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставила ему склад оружия, чтобы убрать его подальше и помешать ему работать в государственных учреждениях.