Бухарест, , 11:04 — REGNUM Румыния обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой о выделении Бухаресту дополнительных средств на реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Об этом 3 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам румынского министра транспорта Сорина Гриндяну, указанные деньги будут направлены на строительство новых участков железных дорог, модернизацию автомобильных шоссе международного и внутригосударственного значения, а также расширение пропускной способности портов по всей Румынии.

«Это финансирование необходимо во избежание невыполнения или расторжения контрактов из-за повышения цен на строительные материалы, электроэнергию и топливо», — резюмировал, в частности, министр.

Напомним, как член Евросоюза, Румыния имеет право получить от ЕК денежные средства на безвозмездной основе. Эти средства будут взяты из ежегодных отчислений Бухареста в фонды ЕС.