Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге впервые за 60 лет представили на выставке работы Михаила Врубеля, в том числе из собрания Государственной Третьяковской галереи. Экспозицию, в которую вошли около 200 произведений, открыли к 165-летию со дня рождения художника в Корпусе Бенуа, сообщили 3 июня в пресс-службе Государственного Русского музея (ГРМ).

Михаил Врубель. Автопортрет с раковиной. Конец 1904 — начало 1905. Бумага, акварель, уголь, гуашь, сангина, графитный карандаш. 58,2×53 пресс-служба Русского музея.

На выставке «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» зрители увидят экспонаты из собраний Русского музея и Третьяковской галереи (ГТГ), а также частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них полотна «Летящий демон» (ГРМ), «Демон (сидящий)» (ГТГ), «Принцесса-Лебедь» (ГТГ), иллюстрации к произведениям Михаила Лермонтова, композиции и многое другое. Наряду с признанными шедеврами на выставке экспонируются работы до сих пор малоизвестные широкому зрителю.

«Более 60 лет работы художника из собрания Третьяковской галереи не привозились в Санкт-Петербург, так же как и многие произведения Русского музея долгое время не показывались широкой публике», — указали в пресс-службе.

В ГРМ отметили, что максимально свой талант Михаил Врубель реализовал в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Все эти области его творчества представлены на выставке. Знаменитые картины и рисунки можно увидеть в Корпусе Бенуа, а коллекцию полихромных майолик мастера — в зале №87 постоянной экспозиции Русского музея, на втором этаже.

«Таким образом, выставка дает представление зрителям обо всех периодах творчества Михаила Врубеля. Традиционно принято считать, что их четыре», — подытожили в Русском музее.

Экспозиция «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» в Михайловском дворце в Корпусе Бенуа будет открыта для посетителей до 2 августа.

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