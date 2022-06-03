Якутск, 3 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства констатировали сильное скопление машин на подъездах к паромной переправе через реку Лена из Якутска в посёлок Нижний Бестях и обратно. На брифинге 3 июня глава ведомства Владимир Сивцев обратился к жителям республики с просьбой воздержаться от пользования переправой и следить за загруженностью паромов через специальную онлайн-систему.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

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Он заверил, что в скором времени проблема очередей будет решена путём запуска накопителей для автомобилей.

«Соответственно потоки будут уже организованы. Сегодня в связи с неорганизованными потоками наблюдается значительное скопление машин как на этой, так и на другой стороне», — сказал Владимир Сивцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидание в очереди на паром в Якутске 2 июня составило пять часов. Количество плавсредств для переправы намерены увеличить.