Таллин, 3 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На начало лета 2022 года стоимость мокрых дров в Эстонии составляет 60-80 евро за кубометр, хотя еще в 2021 году кубометр мокрой ольхи стоил 35 евро, а кубометр просушенных в течение одного лета дров — 40 евро. Об этом сообщила эстонская газета Sakala.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

Производители древесины прогнозируют дальнейший рост стоимости дров в стране. По их оценкам, к зиме цена за кубометр дров может достигнуть 100-150 евро.

Прошлой осенью занимающийся заготовкой дров Андрес Ныммик из Вильяндиской волости просил за кубометр сушившихся в течение четырех лет дров 60 евро, теперь — 100 евро, пишет газета Sakala. По словам Ныммика, учитывая обстоятельства, такую цену можно считать очень низкой, в Таллине столько же просят за мокрые дрова.

Председатель правления предприятия Коpu Puit Яак Йыэла сообщил журналистам, что сейчас в Вильяндимаа за кубометров мокрых дров берут 65-80 евро, что уже явно не отражает тенденции к бурному росту цен.