Москва, , 11:00 — REGNUM Министерство строительства и ЖКХ разработало «дорожную карту» по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилых домов, в том числе в программах реновации, передаёт 3 июня РБК со ссылкой на документ Минстроя.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К концу 202 года планируется разработать специальные правила по проектированию жилья на стальном каркасе, а также оптимизировать требования к огнестойкости несущих стальных конструкций.

В связи с чем власти планируют изменить строительные и пожарные нормы, для того чтобы загрузить металлургические предприятия. Отмечается, что представители госкомпаний «Дом. РФ» и «Северстали» уже получили проект строительства домов на стальном каркасе для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, до 90 млн квадратных метров жилья рассчитывает ввести Минстрой России в 2022 году.

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