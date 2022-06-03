Москва, 3 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Посещаемость особо охраняемых природных территорий в России выросла на 32% в период с 2020 года по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Zapovednik-stolby.ru Рысь в нацпарке «Красноярские Столбы»

«В целом с 2020 по 2021 годы посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32% и составила 10,6 миллиона человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 миллионов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на данный момент в заповедную систему страны входят 107 заповедников, 66 национальных парков и 63 заказника.

Наиболее посещаемыми стали нацпарк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани, «Красноярские Столбы» в Красноярском крае и «Куршская коса» в Калининградской области.

Также в десятку лидеров вошли «Таганай», «Плещеево озеро», «Приэльбрусье» и «Кивач».