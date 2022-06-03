Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра на западе Москвы
Москва, 3 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Свыше 120 человек удалось спасти из бизнес-центра, который загорелся на западе Москвы. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе МЧС России.
Галина Брусницына ИА REGNUM
Пожарные машины возле бизнес-центра «Высоцкий»
В ведомстве рассказали, что в горящем здании продолжают искать людей.
«По предварительной информации, из горящего здания спасено более 120 человек», — сказали РИА Новости в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в Можайском районе Москвы загорелся деловой центр «Гранд Сетунь Плаза». Прокуратура начала проверку из-за возгорания.
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