Горловка, ДНР, 3 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб один мирный житель. Об этом 3 июня сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

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«Украинские боевики обстреляли поселок Комарова (Курганка) в Никитовском районе Горловки. По улице Шашурина возле автокооператива «Комета» погиб мужчина», — написал он в своем сообщении.

Также Приходько добавил, что в результате обстрела украинскими нацистами железнодорожной станции «Байрак» в поселке шахты имени Калинина получила ранения одна женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Байрак в ДНР.