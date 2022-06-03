Псков, , 10:58 — REGNUM В Пскове и Пушкинских Горах с 3 по 6 июня пройдут традиционные Дни пушкинской поэзии и русской культуры. В ходе них состоится множество мероприятий для взрослых и детей.

Пушкинские горы. Святогорский монастырь A.Savin

Как сообщает 3 июня Псковское агентство информации (ПАИ), сегодня, в 18:00, в Пскове на пешеходной части улицы Пушкина и в Финском парке буду представлены интерактивный проект «Великанцы» Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат» и проект «Декаданс» «Странствующих кукол господина Пэжо».

В субботу, 4 июня, на площадках в Михайловском (Пушкинские Горы) с 11:00 до 22:00, а также у ветряной мельницы, на поляне у Мельничного пруда в деревне Бугрово пройдут разнообразные театральные, поэтические, музыкальные, ремесленные и развлекательные мероприятия.

На набережной реки Сороти состоится регата самодельных корабликов к 350-летию Петра Великого.

В воскресенье, 5 июня, в псковском Дендропарке покажут спектакль «Сны над тёмной водой» по произведениям Пушкина, которую представит московский авторский театр «Эскизы в пространстве». «Действие развернётся на десяти плотах, гости расположатся на берегу Утиного пруда», — отмечает ПАИ.

В понедельник, 6 июня, памяятные мероприятия завершит пройдет заупокойная лития на могиле Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре в Пушкинских Горах.

Полна программа праздника здесь.